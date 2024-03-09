09.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 березня

У Харкові весь день буде хмарним, без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 2–4° тепла.

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Народні прикмети

Цей день передбачав погоду на квітень: "Якщо день зі снігом, то і у квітні сніг, а якщо по голу, то і у квітні по голу".

Якщо роги місяця яскраві й круті – на мороз.

Якщо гнізда з’являться на північному боці дерев – літо буде теплим, і навпаки.

Якщо досі лежить сніг, то майбутній Великдень буде холодним.