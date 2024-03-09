Прогноз погоди у Харкові на 9 березня

У Харкові весь день буде хмарним, без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 2–4° тепла.
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Фінансові питання стають важливими, але не варто ухвалювати важливих рішень, а лише проаналізувати ситуацію.
У Харкові весь день буде хмарним, без опадів.
Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
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