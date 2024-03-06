Готуємо святковий салат із лаваша з буряком

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Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.

Прогноз погоди у Харкові на 6 березня В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.