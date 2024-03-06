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06.03.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо святковий салат із лаваша з буряком

Ще одна гарна страва до 8 Березня.

 
Як пише РЕДПОСТ, на свято залишиться тільки красиво викласти такі їстівні квіточки на блюдо.
 

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Троянди з лаваша з буряком

 

Продукти:

 

  • 1 лист лаваша,
  • 1 буряк,
  • 2 плавлені сирки,
  • 1 зубчик часнику,
  • майонез

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Відварити або запекти буряк.
  2. Натерти його на тертці з плавленим сиром та часником.
  3. Додати трохи майонезу.
  4. Нарізати смужками лаваш.
  5. Викласти начинку.
  6. Згорнути трояндочки.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ситну кавказьку хашламу на пиві.

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Тэги:  рецепт, салат, лаваш, буряк
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