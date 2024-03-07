Прогноз погоди у Харкові на 7 березня

Увечері у Харкові можливі прояснення, проте протягом дня очікується похмура погода без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно–східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 1 - 3° тепла.
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Якщо на річці ще тримається крига, то риболовлі не буде.
Сильний туман вішує дощове літо.
Якщо прилітають перші шпаки, а це вказує на ранню весну.
Впустивши в життя щось нове та цікаве, ви можете отримати задоволення від життя та знайти нові можливості.
Увечері у Харкові можливі прояснення, проте протягом дня очікується похмура погода без опадів.
Щороку 7 березня у всьому світі відзначають День народження телефону.
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