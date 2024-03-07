07.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 березня

Увечері у Харкові можливі прояснення, проте протягом дня очікується похмура погода без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно–східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу, вдень 1 - 3° тепла.

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