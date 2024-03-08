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08.03.2024  19:50   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Противник завдав авіаційного удару по Вовчанську Харківської області. 
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області.
 
 Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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