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03.06.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Вранці та вдень у Харкові буде хмарно, проте вечір порадує ясним небом. Суттєвих опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 28–30°.

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Народні прикмети

  • якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.
  • також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".
  • весь день йде дощ – можуть з'явитись перші гриби: червоноголовці, підберезовики, білі.
  • кричать сови – до поганої погоди.
  • багато роси на траві – вродить льон.
  • комахи гудуть – на хорошу погоду.
  • зозулі кують – до потепління.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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