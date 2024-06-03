03.06.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Вранці та вдень у Харкові буде хмарно, проте вечір порадує ясним небом. Суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 28–30°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою".

весь день йде дощ – можуть з'явитись перші гриби: червоноголовці, підберезовики, білі.

кричать сови – до поганої погоди.

багато роси на траві – вродить льон.

комахи гудуть – на хорошу погоду.

зозулі кують – до потепління.