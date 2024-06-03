Прогноз погоди у Харкові на 3 червня

Вранці та вдень у Харкові буде хмарно, проте вечір порадує ясним небом. Суттєвих опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 28–30°.
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Вранці та вдень у Харкові буде хмарно, проте вечір порадує ясним небом. Суттєвих опадів не очікується.
3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.
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