17.11.2024 13:18 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Молодь стане рушійною силою у відновленні Харкова

Молодь має потенціал стати ключовим фактором змін, пропонуючи нові ідеї, розвиваючи інноваційні проекти та активно долучаючись до вже існуючих ініціатив.



Фото: ХМР

Так міський голова Харкова Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами підкреслив важливість участі молодого покоління у відновленні міста після численних випробувань війною, повідомляє РЕДПОСТ.

«Харків – це місто, яке живе емоціями. Молодь – це саме те, що додає нам енергію та креатив», – зазначив мер, наголосивши на важливості участі студентів у процесах відновлення. Вже зараз у місті реалізуються різні проєкти, серед яких конкурс щодо відновлення Північної Салтівки, організований у співпраці з фундацією Нормана Фостера. У конкурсі взяли участь близько 300 команд з усього світу, а команда студентів з Туреччини навіть здобула третє місце.

Мер міста відзначив важливість цього досвіду для молодих архітекторів, які не лише змагалися за перемогу, але й мали шанс вплинути на майбутнє Харкова. Мер закликав студентів активно брати участь у відбудові міста.

«У вас є чимало можливостей долучитися до цього процесу: створюйте проєкти, ставайте волонтерами, беріть участь у наших програмах», – сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.