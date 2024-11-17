Ігор Терехов: Молодь стане рушійною силою у відновленні Харкова

Молодь має потенціал стати ключовим фактором змін, пропонуючи нові ідеї, розвиваючи інноваційні проекти та активно долучаючись до вже існуючих ініціатив.
Так міський голова Харкова Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами підкреслив важливість участі молодого покоління у відновленні міста після численних випробувань війною, повідомляє РЕДПОСТ.
«Харків – це місто, яке живе емоціями. Молодь – це саме те, що додає нам енергію та креатив», – зазначив мер, наголосивши на важливості участі студентів у процесах відновлення. Вже зараз у місті реалізуються різні проєкти, серед яких конкурс щодо відновлення Північної Салтівки, організований у співпраці з фундацією Нормана Фостера. У конкурсі взяли участь близько 300 команд з усього світу, а команда студентів з Туреччини навіть здобула третє місце.
Мер міста відзначив важливість цього досвіду для молодих архітекторів, які не лише змагалися за перемогу, але й мали шанс вплинути на майбутнє Харкова. Мер закликав студентів активно брати участь у відбудові міста.
«У вас є чимало можливостей долучитися до цього процесу: створюйте проєкти, ставайте волонтерами, беріть участь у наших програмах», – сказав Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.
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