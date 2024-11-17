Російська армія пошкодила житлові будівлі у Рогані та Черкаській Лозовій

17 листопада 2024 року внаслідок атак російських військ на Харківщину пошкоджено кілька об'єктів житлової інфраструктури.
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День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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