Російська армія пошкодила житлові будівлі у Рогані та Черкаській Лозовій

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, близько 2:00 ночі безпілотний літальний апарат ворога атакував село Рогань, пошкодивши житловий будинок. Оціночні дані свідчать, що ворожий удар не призвів до постраждалих серед цивільного населення.

Орієнтовно о 3:00 ворог завдав авіаудару по селі Черкаська Лозова, вибивши вікна в приватному будинку. Також зафіксовано два влучання авіабомб в село Циркуни.

Завдяки оперативним заходам та швидкому реагуванню постраждалих серед мешканців регіону не зафіксовано. Прокурори та слідчі органи поліції проводять необхідні дії для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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