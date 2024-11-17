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17.11.2024  14:09   Рита Парфенова

Російська армія пошкодила житлові будівлі у Рогані та Черкаській Лозовій

17 листопада 2024 року внаслідок атак російських військ на Харківщину пошкоджено кілька об'єктів житлової інфраструктури.

Новини Харкова: наслідки обстрілів Рогані та Черкаській Лозовій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, близько 2:00 ночі безпілотний літальний апарат ворога атакував село Рогань, пошкодивши житловий будинок. Оціночні дані свідчать, що ворожий удар не призвів до постраждалих серед цивільного населення.
 
Новини Харкова: наслідки обстрілів Рогані та Черкаській Лозовій
 
Орієнтовно о 3:00 ворог завдав авіаудару по селі Черкаська Лозова, вибивши вікна в приватному будинку. Також зафіксовано два влучання авіабомб в село Циркуни.
 
Завдяки оперативним заходам та швидкому реагуванню постраждалих серед мешканців регіону не зафіксовано. Прокурори та слідчі органи поліції проводять необхідні дії для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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