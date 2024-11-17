Японія передала Харкову енергетичне обладнання для безперебійного водопостачання

16 листопада в Києві було оголошено про передачу Харкову важливого енергетичного обладнання в рамках співпраці між урядом Японії та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
На заході були присутні заступник Харківського міського голови Дмитро Ісаєв, міністр закордонних справ Японії Івая Такеші, посол Японії Масаші Накаґоме, міністр енергетики України Герман Галущенко, а також представники ПРООН і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
Харкову передано:
За словами Дмитра Ісаєва, частину обладнання вже встановлено.
«Ця допомога є дуже важливою для Харкова, адже вона диверсифікує джерела нашого живлення. Завдяки цьому ми отримуємо додаткову автономність в енергозабезпеченні, яка у випадку блекауту дозволить нам забезпечити функціонування критичної інфраструктури», — наголосив заступник мера.
Ця ініціатива підкреслює стратегічну підтримку міжнародних партнерів у посиленні енергетичної безпеки Харкова та України загалом.
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