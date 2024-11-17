Харківські спортсмени тріумфували на чемпіонаті Європи з Муей-Тай

З 7 по 14 листопада 2024 року в місті Косово відбувся чемпіонат Європи з таїландського боксу Муей-Тай, на якому харківські бійці здобули дві золоті та одну бронзову медалі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Єгор Скуріхін став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 81 кг. У фінальному поєдинку харків'янин здолав італійця Ніколаса Васту, демонструючи силу, витривалість і тактичну перевагу.
Ще один представник Харкова, Дмитро Шелесько, піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу у вазі до 57 кг. У вирішальному двобої він переміг Нарека Хачік'яна з Вірменії, проявивши технічну майстерність та непохитний бойовий дух.
Антон Черніков, який виступав у категорії до 75 кг, завоював бронзову медаль, зупинившись за крок до фіналу.
У командному заліку збірна України посіла перше місце серед дорослих, випередивши найсильніших суперників з інших країн.
Харківських чемпіонів готували до змагань досвідчені тренери Дмитро Константинов та Руслан Кушніренко.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у збірна України з кікбоксингу WAKO зробила історичний крок, здобувши перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи.
Комментариев: 0
День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: