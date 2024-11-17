Українські воїни відбили 13 атак на Харківщині

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських окупантів на Харківському та Куп’янському напрямках.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Українські сили зупинили атаки окупантів поблизу Вовчанська та Стариці. Ворог застосував авіацію, скинувши сім керованих авіабомб у районах Циркунів, Козачої Лопані та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Силам оборони вдалося відбити дев’ять штурмів у районах Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки. Ще три бойові зіткнення тривають станом на 16.00.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 листопада 2024 року внаслідок атак російських військ на Харківщину пошкоджено кілька об'єктів житлової інфраструктури.
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