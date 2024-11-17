Нічна атака на Харків: авіабомби не долетіли до міста

Російські окупанти запустили керовані авіабомби в напрямку Харкова вночі 17 листопада.
За словами міського голови Ігоря Терехова, боєприпаси вибухнули за межами міста, повідомляє РЕДПОСТ.
«Ніч минула неспокійно. На щастя, КАБи до міста не долетіли, розірвалися поряд із Харковом. Але було дуже гучно, постійно лунали повітряні тривоги. Емоційно людям було дуже складно. Сподіваюся, що день пройде більш-менш спокійно», – сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.
Мер також запевнив, що в місті немає проблем з енергопостачанням, а профільні підприємства забезпечують безперебійну роботу комунальних послуг.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби ворог завдав серії ударів із використанням керованих авіабомб (КАБ) та безпілотників, спричинивши руйнування житлової інфраструктури та травмування цивільних.
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