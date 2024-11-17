На Харківщині перекривають міст на трасі Р-78: деталі

З 18 листопада на двотижневий термін закривається рух мостом у місті Балаклія.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області повідомляє, що з 18 листопада на двотижневий термін закривається рух мостом у місті Балаклія, що розташований на трасі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, передає РЕДПОСТ.
Причина – ремонтні роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
Рух автотранспорту буде здійснюватися за об’їзною схемою, погодженою з поліцією. За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області, роботи спрямовані на забезпечення нормального проїзду мостом, пошкодженим під час повномасштабного вторгнення.
Водіїв просять планувати маршрути з урахуванням змін і дотримуватися обмежень.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 жовтня тимчасово закривається рух на ділянці автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Граково.
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