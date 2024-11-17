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17.11.2024  19:44   Рита Парфенова

Відключення електроенергії: 18 листопада українці знову залишаться без світла

Через пошкодження енергооб’єктів після масованої атаки 17 листопада, по всій Україні вводяться графіки відключень електроенергії.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Масована ракетно-дронова атака, яку ворог здійснив напередодні, знову вивела з ладу критичні енергооб’єкти країни. Енергетики роблять усе можливе, аби повернути обладнання в роботу, але тимчасові обмеження стали неминучими.
 
Вимушені відключення триватимуть у проміжку з 6:00 до 22:00. Графіки обмежень доступні на сайтах операторів системи розподілу.
 
Енергетики закликають громадян підтримати стабільність енергосистеми: уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів і стежити за оновленнями.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.
Тэги:  відключення світла, харків
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