17.11.2024 19:44 Рита Парфенова

Відключення електроенергії: 18 листопада українці знову залишаться без світла

Через пошкодження енергооб’єктів після масованої атаки 17 листопада, по всій Україні вводяться графіки відключень електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Масована ракетно-дронова атака, яку ворог здійснив напередодні, знову вивела з ладу критичні енергооб’єкти країни. Енергетики роблять усе можливе, аби повернути обладнання в роботу, але тимчасові обмеження стали неминучими.

Вимушені відключення триватимуть у проміжку з 6:00 до 22:00. Графіки обмежень доступні на сайтах операторів системи розподілу.

Енергетики закликають громадян підтримати стабільність енергосистеми: уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів і стежити за оновленнями.

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