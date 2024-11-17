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17.11.2024  20:20   Рита Парфенова

Понад 1200 захисників на Харківщині скористалися безоплатним зубопротезуванням

У Харківській області 1268 військових отримали стоматологічну допомогу в межах пілотного проєкту з лікування та протезування зубів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ініціативу реалізують Національна служба здоров’я України (НСЗУ) разом із МОЗ.

Проєкт дозволяє військовим безоплатно отримати послуги із зуболікування та зубопротезування. У Харківській області до програми долучилися 28 медзакладів, що надають послуги лікування зубів, та 11, які здійснюють протезування.

За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, в Україні вже понад 11 тисяч захисників скористалися цією можливістю. «Міністерство охорони здоров’я планує продовжити реалізацію проєкту і наступного року. Ми прагнемо, аби всі, хто захищає Україну, могли отримати якісну стоматологічну допомогу», — наголосила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Як скористатися послугою

  • отримати направлення від стоматолога;
  • звернутися до закладу, який має договір із НСЗУ;
  • Надати необхідні документи (паспорт, ІПН, посвідчення УБД чи інше).

Послуги надаються:

  • учасникам бойових дій;
  • ветеранам війни;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовцям, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Гранична вартість послуг із зуболікування не може перевищувати 24 952 грн, із зубопротезування – 14 984 грн.

Детальну інформацію про заклади-учасники можна знайти на сайті НСЗУ або за телефоном 16-77.

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Тэги:  медицина, зубопротезування
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