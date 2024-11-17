Понад 1200 захисників на Харківщині скористалися безоплатним зубопротезуванням

Як повідомляє РЕДПОСТ, ініціативу реалізують Національна служба здоров’я України (НСЗУ) разом із МОЗ.

Проєкт дозволяє військовим безоплатно отримати послуги із зуболікування та зубопротезування. У Харківській області до програми долучилися 28 медзакладів, що надають послуги лікування зубів, та 11, які здійснюють протезування.

За словами директорки Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної, в Україні вже понад 11 тисяч захисників скористалися цією можливістю. «Міністерство охорони здоров’я планує продовжити реалізацію проєкту і наступного року. Ми прагнемо, аби всі, хто захищає Україну, могли отримати якісну стоматологічну допомогу», — наголосила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Як скористатися послугою

отримати направлення від стоматолога;

звернутися до закладу, який має договір із НСЗУ;

Надати необхідні документи (паспорт, ІПН, посвідчення УБД чи інше).

Послуги надаються:

учасникам бойових дій;

ветеранам війни;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовцям, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Гранична вартість послуг із зуболікування не може перевищувати 24 952 грн, із зубопротезування – 14 984 грн.

Детальну інформацію про заклади-учасники можна знайти на сайті НСЗУ або за телефоном 16-77.