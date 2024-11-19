На 124 окупанти менше: втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» протягом минулої доби українські захисники відбили шість бойових зіткнень у районі Вовчанська. Окупанти здійснили 6 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб (КАБ), 8 некерованих ракет (НАР) та 35 атак дронами-камікадзе. Також по позиціях наших військ було випущено 422 снаряди.

Українські військові завдали ворогу значних втрат. За минулу добу знищено:

124 окупанти, з них 55 безповоротно;

100 одиниць озброєння та техніки, включаючи: 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, 18 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 67 безпілотників.



Попри активні дії ворога, українські захисники контролюють ситуацію та продовжують завдавати ударів по живій силі й техніці окупантів.

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