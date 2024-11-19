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19.11.2024  11:18   Рита Парфенова

На 124 окупанти менше: втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу

Обстановка залишається складною, однак Сили оборони України ефективно стримують натиск російських окупаційних військ та завдають їм втрат.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» протягом минулої доби українські захисники відбили шість бойових зіткнень у районі Вовчанська. Окупанти здійснили 6 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб (КАБ), 8 некерованих ракет (НАР) та 35 атак дронами-камікадзе. Також по позиціях наших військ було випущено 422 снаряди.

Українські військові завдали ворогу значних втрат. За минулу добу знищено:

  • 124 окупанти, з них 55 безповоротно;
  • 100 одиниць озброєння та техніки, включаючи:
    • 5 танків,
    • 2 бойові броньовані машини,
    • 5 артилерійських систем,
    • 18 автомобілів,
    • 3 одиниці спецтехніки,
    • 67 безпілотників.

Попри активні дії ворога, українські захисники контролюють ситуацію та продовжують завдавати ударів по живій силі й техніці окупантів.

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Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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