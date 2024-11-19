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19.11.2024  11:25   Віталій Хіневич

На Харківщині у жінки виявили наркотики

У пасажирки автомобіля було знайдено пакетики з наркотичними речовинами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У листопаді на одному з блокпостів в Ізюмському районі правоохоронці виявили у пасажирки автомобіля 19 зіп-пакетів речовини білого кольору, використаний медичний шприц та прилади для куріння.
 
Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
 
 
Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
 
 
Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
 
Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
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Тэги:  події, харків
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