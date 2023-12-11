11.12.2023 16:41 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова виконують майже 200 заявок за щодобово

У Харкові збільшилася кількості випадків вандалізму та крадіжок устаткування.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», бригади підприємства на протязі тижня опрацювали понад 1,3 тис. заявок щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж.

Так, з 4 по 8 грудня 2023 року відновлено роботу 24 ліфтів.

Роботи проводилися в будинках на вулицях

Ахсарова,

Дерев’янка,

Северина Потоцького,

Дружби Народів,

Валентинівській,

на проспектах Петра Григоренка,

Тракторобудівників і

Героїв Харкова.

Зараз у житлових будинках міста працює понад 6,6 тис. підйомників, 38 - зупинені на ремонт.

Також на підприємстві повідомили про збільшення кількості випадків вандалізму та крадіжок устаткування освітлення підвальних приміщень, які використовуються як тимчасові укриття. Харків’ян закликають дбайливо ставитися до обладнання і не допускати випадків вандалізму.