Харківські боксери здобули медалі на Всеукраїнському турнірі

Юні спортсмени з Харкова привезли додому 6 медалей із національних змагань у Хмельницькому.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 12 по 17 листопада відбувся Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений пам’яті Євгена Кужельного. У змаганнях взяли участь найкращі молоді боксери з усієї країни. Харківські спортсмени вибороли 4 золоті, 1 срібну та 1 бронзову нагороди.
Золоті медалісти:
Срібло:
Бронза:
За підсумками турніру троє харківських боксерів — Данило Лученцов, Антон Спорнік і Матвій Савенко — виконали норматив «Майстер спорту України з боксу».
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