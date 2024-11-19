19.11.2024 12:33 Рита Парфенова

Харківські боксери здобули медалі на Всеукраїнському турнірі

Юні спортсмени з Харкова привезли додому 6 медалей із національних змагань у Хмельницькому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 12 по 17 листопада відбувся Всеукраїнський турнір з боксу серед молоді та жінок-молоді, присвячений пам’яті Євгена Кужельного. У змаганнях взяли участь найкращі молоді боксери з усієї країни. Харківські спортсмени вибороли 4 золоті, 1 срібну та 1 бронзову нагороди.

Золоті медалісти:

Кіра Макагоненко (до 50 кг) — у фіналі здолала суперницю з Львівської області.

(до 50 кг) — у фіналі здолала суперницю з Львівської області. Данило Лученцов (до 60 кг) — у вирішальному поєдинку переміг боксера з Хмельницької області.

(до 60 кг) — у вирішальному поєдинку переміг боксера з Хмельницької області. Антон Спорнік (до 63,5 кг) — виграв фінальний бій у харків'янина Богдана Спорніка.

(до 63,5 кг) — виграв фінальний бій у харків'янина Богдана Спорніка. Матвій Савенко (до 67 кг) — у фіналі здобув перемогу над суперником із Вінницької області.

Срібло:

Богдан Спорнік (до 63,5 кг) — поступився у фіналі Антону Спорніку.

Бронза:

Ростислав Горінов (до 60 кг) — завершив турнір із третім місцем.

За підсумками турніру троє харківських боксерів — Данило Лученцов, Антон Спорнік і Матвій Савенко — виконали норматив «Майстер спорту України з боксу».

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