19.11.2024 12:00 Рита Парфенова

Харківські пауерліфтери тріумфували на чемпіонаті світу в Ісландії

Збірна України виборола низку нагород на світовій арені, серед яких відзначилися харків'яни Тетяна та Сергій Білі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

З 11 по 16 листопада в ісландському Коупавогурі відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу, який зібрав понад 400 спортсменів із 34 країн світу. У складі української збірної виступали представники Харкова — Тетяна та Сергій Білі, які зробили вагомий внесок у медальний доробок нашої команди

Тетяна Біла виборола срібло у ваговій категорії до 47 кг, показавши результат 442,5 кг за сумою триборства:

дві «малі» срібні нагороди вона отримала у жимі лежачи та присіданнях;

у тязі посіла п’яте місце;

загалом жіноча збірна України здобула перемогу в командному заліку, що принесло Тетяні ще й золоту командну медаль.

Сергій Білий став бронзовим призером у дисципліні присідання (402,5 кг):

у жимі лежачи та тязі він зупинився за крок до трійки призерів, посівши четверті місця;

за сумою триборства Сергій завершив чемпіонат з результатом 1032,5 кг і четвертою позицією.

Загалом на чемпіонаті світу українська команда здобула 34 медалі:

13 золотих,

13 срібних,

8 бронзових.

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