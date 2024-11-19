Харківські пауерліфтери тріумфували на чемпіонаті світу в Ісландії

Збірна України виборола низку нагород на світовій арені, серед яких відзначилися харків'яни Тетяна та Сергій Білі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 11 по 16 листопада в ісландському Коупавогурі відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу, який зібрав понад 400 спортсменів із 34 країн світу. У складі української збірної виступали представники Харкова — Тетяна та Сергій Білі, які зробили вагомий внесок у медальний доробок нашої команди
Тетяна Біла виборола срібло у ваговій категорії до 47 кг, показавши результат 442,5 кг за сумою триборства:
Сергій Білий став бронзовим призером у дисципліні присідання (402,5 кг):
Загалом на чемпіонаті світу українська команда здобула 34 медалі:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у збірна України з кікбоксингу WAKO зробила історичний крок, здобувши перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи.
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