    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині п'яний рецидивіст згвалтував дівчину
19.11.2024  16:06   Дмитро Колонєй

На Харківщині п'яний рецидивіст згвалтував дівчину

Правоохоронці Харківщині затримали та оголосили підозру зловмиснику.


На Харківщині п'яний рецидивіст згвалтував дівчину
Як повідмляє РЕДПОСТ, пізно ввечері 15 листопада 2024 року у м. Зміїв Чугуївського району  нетверезий раніше судимий 31-річний чоловік побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому. 
 
Він наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував.
 
Наступного дня правоохоронці затримали фігуранта. Слідчий суддя Зміївського райсуду відправив зловминика під варту без визначення розміру застави строком на 60 днів. 
 
Злодюзі загрожує тюремнй строк від семи до дванадцяти років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відправили за грати нелюдя, який утримував, бив та гвалтував дівчину.
 
Тэги:  гвалтівник, кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Надзвичайні події Хлопець згвалтував та підпалив дівчину на Харківщині 24.10 Надзвичайні події На Харківщині рецидивіст зґвалтував жінку 14.10 Надзвичайні події На Харківщині батько гвалтував неповнолітніх доньок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 