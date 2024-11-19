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19.11.2024  16:30   

У село Куп'янського району знеструмлене внаслідок обстрілу повернули світло

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання після обстрілу у Куп'янському районі.

 
Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, заживлено споживачів села Шипувате Великобурлуцької громади, які були знеструмлені в ніч на 18 листопада.
 
"Внаслідок обстрілу було обірвано дроти повітряної лінії 0,4 кВ. На місце виїхали наші фахівці, які виконали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі споживачі - зі світлом", - повідомив Євгеній Кривошеєв.
 
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Тэги:  жкг, харків
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