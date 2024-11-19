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19.11.2024  16:41   Дмитро Колонєй

Окупанти бомбували та 15 разів намагалися захопити низку селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 19 листопада 2024 року від Генштабу ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог десять разів  атакував наші позиції. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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