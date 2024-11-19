19.11.2024 17:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: У Харкові потрібно відновлювати спортивну інфраструктуру

Міський голова Ігор Терехов на зустрічі зі студентами харківських вишів повідомив, що в місті продовжується розробка проектів, спрямованих на відновлення спортивної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мер зазначив, що війна негативно вплинула на цю галузь, і місто не має можливості проводити масові спортивні заходи на майданчиках і стадіонах, як це було раніше.

«У Харкові проводилися великі матчі, велозаїзди та багато іншого. Зараз ми підтримуємо спортивні майданчики у належному стані, бо частина з них була пошкоджена через ворожі обстріли, частина - розграбована вандалами.

Попри це, ми вже запланували певні спортивні заходи на наступний рік. Вони не будуть масштабними, з залученням великої кількості людей, проте, незважаючи на складні умови, дуже важливо проводити спортивні заходи для харків'ян», - наголосив міський голова.

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