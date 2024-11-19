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19.11.2024  17:50   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: У Харкові потрібно відновлювати спортивну інфраструктуру

Міський голова Ігор Терехов на зустрічі зі студентами харківських вишів повідомив, що в місті продовжується розробка проектів, спрямованих на відновлення спортивної інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мер зазначив, що війна негативно вплинула на цю галузь, і місто не має можливості проводити масові спортивні заходи на майданчиках і стадіонах, як це було раніше.
 
«У Харкові проводилися великі матчі, велозаїзди та багато іншого. Зараз ми підтримуємо спортивні майданчики у належному стані, бо частина з них була пошкоджена через ворожі обстріли, частина - розграбована вандалами.
 
Попри це, ми вже запланували певні спортивні заходи на наступний рік. Вони не будуть масштабними, з залученням великої кількості людей, проте, незважаючи на складні умови, дуже важливо проводити спортивні заходи для харків'ян», - наголосив міський голова.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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