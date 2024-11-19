19.11.2024 18:17 Дмитро Колонєй

Не чекайте 7-й трамвай зранку у середу на вулиці Миколи Бажана у Харкові

Як та чому змінить рух трамвай розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Не чекайте 7-й трамвай зранку у середу на вулиці Миколи Бажана у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, 20 листопада 2024 року з 9:00 до 16:00 на вулиці Миколи Бажана буде припинений рух трамваїв, що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.

Трамвай №7 курсуватиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».