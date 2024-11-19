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19.11.2024  18:17   Дмитро Колонєй

Не чекайте 7-й трамвай зранку у середу на вулиці Миколи Бажана у Харкові

Як та чому змінить рух трамвай розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Не чекайте 7-й трамвай зранку у середу на вулиці Миколи Бажана у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, 20 листопада 2024 року з 9:00 до 16:00 на вулиці Миколи Бажана буде припинений рух трамваїв, що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 

Трамвай №7 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - бул. Гончарівський - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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