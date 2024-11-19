19.11.2024 18:48 Дмитро Колонєй

Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до пам’ятника Захисникам України.



Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час заходу очільник міста згадав перші дні війни та подякував воїнам, завдяки яким Харків був і залишається непохитним форпостом України.

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«Минула тисяча днів, але в пам'яті це все, наче вчора. Пам'ятаю перший день війни, коли летіли ракети, коли лунали вибухи, коли люди евакуювалися. Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто. Так, було надзвичайно важко, бо потрібно було зробити все, щоб ворог не захопив Харків. На жаль, багато з тих воїнів, які боронили нас тоді, вже не з нами, але пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тисячу днів війни пошкоджено майже 11 тисяч будинків.