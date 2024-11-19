Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до пам’ятника Захисникам України.
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Сьогодні ідеальний час для творчих рішень і важливих справ. Уникайте втоми та апатії, і день пройде вдало.
Хмарна завіса огорне небо Харкова вже зранку і триматиметься протягом усього дня. Лише ввечері хмари почнуть повільно розсіюватися. Попри відсутність сонячного світла, опадів сьогодні не прогнозується.
У світі 19 листопада святкують Міжнародний день чоловіків. В Україні ж сьогодні професійне свято відзначають метеорологи та виробники скла.
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