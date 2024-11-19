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19.11.2024  18:48   Дмитро Колонєй

Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до пам’ятника Захисникам України.


Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто, - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час заходу очільник міста згадав перші дні війни та подякував воїнам, завдяки яким Харків був і залишається непохитним форпостом України.
 
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«Минула тисяча днів, але в пам'яті це все, наче вчора. Пам'ятаю перший день війни, коли летіли ракети, коли лунали вибухи, коли люди евакуювалися. Я дуже вдячний нашим героям, які захистили місто. Так, було надзвичайно важко, бо потрібно було зробити все, щоб ворог не захопив Харків. На жаль, багато з тих воїнів, які боронили нас тоді, вже не з нами, але пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за тисячу днів війни пошкоджено майже 11 тисяч будинків.
 

 

Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
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