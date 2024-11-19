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19.11.2024  19:12   Дмитро Колонєй

Енергетики поінформували чи вимикатимуть електрику 20 листопада на Харківщині

Стало відомо, що буде із відключеннями світла на Харківщині у середу.


Енергетики поінформували чи вимикатимуть електрику 20 листопада на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, енергетики інформують, що 20 листопада 2024 року, у Харківській області застосовується графік погодинних відключень.
 
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Нагадуємо раніше РЕДПОСТ наводив графіки віключень електрики у Харкові та області.
 
Тэги:  графіки, відключення, харків, світло
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