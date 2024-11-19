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19.11.2024  19:52   Дмитро Колонєй

Стали відомі наслідки ударів по місту Харківщини та чим гатили інтервенти (фото)

Правоохоронці задокументували воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники продовжують обстріли мирних селищ Харківщини: 
 
  • 19 листопада 2024 року близько 16:00 росіяни обстріляли Купʼянськ. Поранення отримали дві жінки віком 51 та 59 років. 
  • О 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень. У місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі. Попередньо, для ударів окупанти застосували РСЗВ «Град».
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Куп'янська
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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