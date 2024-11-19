19.11.2024 20:31 Дмитро Колонєй

У Харкові допомагають мешканцям міста, які цього потребують

Про це розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові допомагають мешканцям міста, які цього потребують



Як повідомляє РЕДПОСТ , в телеефірі мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що підтримку надають не лише харків’янам, а й внутрішньо переміщеним особам, яких у місті налічується більше 200 тисяч.

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«Щодня ми видаємо близько 44 тис. безкоштовних гарячих обідів. У Харкові також функціонує безкоштовний громадський транспорт. Крім того, ми заохочуємо бізнес працювати саме в Харкові. Були скасовані всі місцеві податки та збори, щоб у підприємств залишалися обігові кошти», - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що від обстрілів ворога постраждало більше 70% медзакладів Харкова.