19.11.2024 21:14 Дмитро Колонєй

У США наполягають на посиленні мобілізації в Україні

Такої думки додержується радник президента Байдена Джейк Салліван.



У США наполягають на посиленні мобілізації в Україні



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами радника Байдена Джейка Саллівана, Україні треба мобілізувати більше громадян, бо причина погіршення ситуації на фронті — брак особового складу.

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«Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і ППО “Patriot“. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві не одна система озброєння має значення».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у США пропонують знизити мобілізаційний вік до 18.