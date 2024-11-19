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19.11.2024  21:14   Дмитро Колонєй

У США наполягають на посиленні мобілізації в Україні

Такої думки додержується радник президента Байдена Джейк Салліван.


У США наполягають на посиленні мобілізації в Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами радника Байдена Джейка Саллівана, Україні треба мобілізувати більше громадян, бо причина погіршення ситуації на фронті — брак особового складу.
 
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«Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і ППО “Patriot“. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві не одна система озброєння має значення».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у США пропонують знизити мобілізаційний вік до 18.
 
 
Тэги:  мобілізація, агрессия россии, україна, сша
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