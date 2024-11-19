19.11.2024 21:41 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету (ФОТО)

В Харкові відбулися урочистості з нагоди 220-річчя з дня заснування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.



Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету (ФОТО)



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу привітав колектив вишу, студентів, випускників та всіх, хто працював та створював історію цього навчального закладу.

У своєму зверненні мер зазначив, що виш є одним із символів інтелектуального потенціалу Харкова. Він підкреслив важливість внеску викладачів та студентів у формування правової культури України, підготовку висококваліфікованих кадрів та розвиток міста.

«Національний юридичний університет - це осередок академічної думки та національної правової еліти. Ви зберігаєте і примножуєте традиції, закладені десятиліттями, та робите свій вагомий внесок у незалежність і розвиток нашої країни. Дякую всім вам за підтримку Харкова в ці складні часи», - зазначив Ігор Терехов.

Під час заходу кращих співробітників університету мер відзначив Почесними грамотами Харківської міської ради та Подяками міського голови.

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram