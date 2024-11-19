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19.11.2024  21:41   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету (ФОТО)

В Харкові відбулися урочистості з нагоди 220-річчя з дня заснування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.


Ігор Терехов відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету (ФОТО)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу привітав колектив вишу, студентів, випускників та всіх, хто працював та створював історію цього навчального закладу.
 
У своєму зверненні мер зазначив, що виш є одним із символів інтелектуального потенціалу Харкова. Він підкреслив важливість внеску викладачів та студентів у формування правової культури України, підготовку висококваліфікованих кадрів та розвиток міста.
 
«Національний юридичний університет - це осередок академічної думки та національної правової еліти. Ви зберігаєте і примножуєте традиції, закладені десятиліттями, та робите свій вагомий внесок у незалежність і розвиток нашої країни. Дякую всім вам за підтримку Харкова в ці складні часи», - зазначив Ігор Терехов.
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Відзначив кращих співробітників Національного юридичного університету Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Під час заходу кращих співробітників університету мер відзначив Почесними грамотами Харківської міської ради та Подяками міського голови.
 
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Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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