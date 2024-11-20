Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.
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Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.
Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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