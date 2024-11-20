20.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.

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Народні прикмети

сорока ховається під дах – варто чекати хуртовини;

в домі зацвіла кімнатна рослина – у сім’ї буде поповнення;

посковзнутися і впасти на льоду – до успіху.

якщо вночі та вранці сніг, а вдень опадів немає, до вечора буде відлига;

птахи сидять на верхівках дерев – до потепління;

на небі пливуть пір’яні хмари – скоро почнеться хуртовина;

снігурі співають на хурделицю;

кури туляться одна до одної – буде холодно.