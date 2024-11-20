20.11.2024 15:40 Віталій Хіневич

У Харківській області автобус скоїв наїзд на пішохода

У Чугуївському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 листопада близько 17:30 на автодорозі Київ – Харків - Довжанський в селищі Кам'яна Яруга.

Попередньо встановлено, водій автобуса Mercedes під керуванням 49-річного жителя Чугуєва скоїв наїзд на 70-річного пішохода, мешканця селища Кам'яна Яруга. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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