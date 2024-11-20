20.11.2024 15:55 Віталій Хіневич

З початку року у Харкові замінили понад 11 кілометрів водоводів

Незважаючи на складності воєнного часу, з початку року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» замінили 11,3 км трубопроводів холодного водопостачання різного діаметру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, у Київському та Новобаварському районах переклали по 1.5 км, а у Шевченківському та Холодногірському – по 2 км технічно зношених водоводів.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, оновлення зовнішніх магістралей холодної води ведеться паралельно з усуненням аварійних ситуацій та наслідків ворожого обстрілу об'єктів водопровідного господарства.

«Продовжуємо перекладку ділянки трубопроводу на вулиці Каденюка у Немишлянському районі. Запланували замінити 300 метрів мереж діаметром 400 мм. Одночасно. встановлюємо сучасну запірну арматуру, обладнання та пожежні гідранти, капітально облаштовуємо оглядові колодязі. Вже виконали 80 відсотків запланованих робіт. Також ведемо капітальний ремонт 450 метрів гілки зруйнованого вибухом трубопроводу по вулиці Космонавтів. В роботі застосовуємо найефективніші способи, залежно від ситуації та місця залягання магістралей, у тому числі метод санації, що дозволяє при земляних та підготовчих роботах мінімально скоротити площу руйнувань. Завершити оновлення мереж плануємо до кінця місяця з наступним благоустроєм території», - наголосив Микола Завада.

За його словами, всі об'ємні реконструкції намагаємось виконувати без відключення послуг. Постійно ведеться моніторинг стану об'єктів – цього року упорядкували 1869 водорозбірних колонок, капітально відбудовуємо оглядові колодязі, замінили 468 люків. На особливому контролі ревізія та встановлення пожежних гідрантів, вже змонтували 733 нових протипожежних агрегатів. Ремонтні бригади щодня усувають близько 20 аварій на мережах, з початку року вже оперативно ліквідували понад 3 тисячі нештатних ситуацій на водоводах.

«Щоб у стислий термін повернути водопостачання харків'янам, реагуємо миттєво, реставрація зруйнованих прильотами ділянок на трубопроводах проводиться оперативно із залученням усієї необхідної спецтехніки та ремонтних бригад. Тільки за минулий період цього року після прямих попадань у наші водопроводи було відновлено понад 200 метрів мереж із заміною обладнання, а всього обстріли пошкодили понад 2.3 км водоводів. Також регулярно оновлюємо запірну арматуру, обслуговуємо обладнання на водопровідних об'єктах – це важливий напрям для безперебійної подачі води», - наголосив Микола Завада.

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