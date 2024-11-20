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20.11.2024  18:00   Віталій Хіневич

У Харкові зловмисники проникли у вікно квартири та скоїли крадіжку

Зловмисники через відчинене вікно проникли до помешкання квартири на другому поверсі та привласнили особисті речі жінки.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
9 вересня до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки Основ`янського району міста про крадіжку.
 
Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисники, перебуваючи біля одного з будинків міста Харкова, побачили відчинене вікно в квартирі на другому поверсі та проникли до помешкання. 
 
Скориставшись ситуацією, вони викрали особисті речі жінки: телевізор, алкогольні напої, електронні цигарки, парфуми, м’яку іграшку. Зловмисники спричинили потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 8 тисяч гривень. Правоохоронці встановили особи правопорушників. Ними виявилися харків’яни 23 та 20 років.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Тэги:  події, харків
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