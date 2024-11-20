20.11.2024 17:30 Віталій Хіневич
Тимчасово змінить свій маршрут тролейбус №27
Зміна маршруту пов'язана із ремонтом контактної мережі.
Тимчасово змінить свій маршрут тролейбус №27
Рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут», буде припинений з 10:00 до 15:00 21 та 22 листопада.
В цей період тролейбус №27 курсуватиме за маршрутом тролейбусу №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;
у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».
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