20.11.2024 17:30 Віталій Хіневич

Тимчасово змінить свій маршрут тролейбус №27

Зміна маршруту пов'язана із ремонтом контактної мережі.



Тимчасово змінить свій маршрут тролейбус №27



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут», буде припинений з 10:00 до 15:00 21 та 22 листопада.

В цей період тролейбус №27 курсуватиме за маршрутом тролейбусу №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

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