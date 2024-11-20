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20.11.2024  17:05   

У Харкові активно працюють над розвитком безбар’єрного середовища

Зокрема, з дотриманням норм безбар’єрності в місті облаштовують зупинки громадського транспорту, встановлюють пандуси в житлових будинках та закуповують громадський транспорт з низькою підлогою.

 
Про це під час спілкування з харківськими студентами повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Попри виклики воєнного часу, в Харкові активно працюють над розвитком безбар’єрного середовища. Однак, за словами мера, в Харкові й досі є чимало проблемних питань, розв'язання яких потребує значних фінансових ресурсів.
 
«Складно з метрополітеном, бо на деяких станціях зробити переходи для людей з інвалідністю поки що неможливо. Але будемо проєктувати, шукати рішення. Нові ж станції вже обладнані такими переходами. Крім того, в деяких житлових будинках неможливо облаштувати пандуси та ліфти.
 
Наприклад, у п’ятиповерхівках. Якщо людина з інвалідністю мешкає на третьому, четвертому чи п’ятому поверхах, вийти на вулицю для неї - велика проблема. Тому ми зараз розробляємо механізм, щоб надавати таким людям квартири на перших поверхах, а їхнє житло приймати в комунальну власність», - розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив питання розвантаження психоемоційного стану харків’ян з представниками студентського самоврядування закладів вищої освіти.
Тэги:  харків
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