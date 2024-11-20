20.11.2024 16:45

Ігор Терехов: Харків’яни потребують емоційного розвантаження

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив питання розвантаження психоемоційного стану харків’ян з представниками студентського самоврядування закладів вищої освіти.

Під час розмови увага була приділена культурному відновленню Харкова в умовах війни.

Ігор Терехов розповів, що міська влада впроваджує різноманітні проєкти, спрямовані на підтримку театрів та інших мистецьких просторів.

«У нас є багато ідей щодо розвитку культурного сектору. Але ми розуміємо, що проводити повноцінні вистави в театрах неможливо через постійні обстріли. Тому необхідно створювати безпечні простори для діячів культури, де вони зможуть навчатися або виступати. Адже культурні заходи є дуже важливими з погляду позитивних емоцій», - зазначив мер.

У свою чергу представники молоді висловили готовність долучитися до міських проєктів, спрямованих на підтримку емоційного стану харків'ян.

«У нас немає готового рецепту, як підтримати людей у сьогоднішніх умовах. Але я переконаний, що нам необхідно підтримувати одне одного, збиратися разом та проводити різноманітні заходи. Студентське самоврядування грає колосальну роль у цьому плані, і міська влада готова всебічно підтримувати вас і надавати все необхідне», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова висловив подяку студентам Харкова за їхню стійкість і внесок у розвиток міста навіть у складних умовах війни.