20.11.2024 16:45
Ігор Терехов: Харків’яни потребують емоційного розвантаження
Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив питання розвантаження психоемоційного стану харків’ян з представниками студентського самоврядування закладів вищої освіти.
Під час розмови
увага була приділена культурному відновленню Харкова в умовах війни.
Ігор Терехов розповів, що міська влада впроваджує різноманітні проєкти, спрямовані на підтримку театрів та інших мистецьких просторів.
«У нас є багато ідей щодо розвитку культурного сектору. Але ми розуміємо, що проводити повноцінні вистави в театрах неможливо через постійні обстріли. Тому необхідно створювати безпечні простори для діячів культури, де вони зможуть навчатися або виступати. Адже культурні заходи є дуже важливими з погляду позитивних емоцій», - зазначив мер.
У свою чергу представники молоді висловили готовність долучитися до міських проєктів, спрямованих на підтримку емоційного стану харків'ян.
«У нас немає готового рецепту, як підтримати людей у сьогоднішніх умовах. Але я переконаний, що нам необхідно підтримувати одне одного, збиратися разом та проводити різноманітні заходи. Студентське самоврядування грає колосальну роль у цьому плані, і міська влада готова всебічно підтримувати вас і надавати все необхідне», - наголосив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Харківський міський голова висловив подяку
студентам Харкова за їхню стійкість і внесок у розвиток міста навіть у складних умовах війни.
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