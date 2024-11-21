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21.11.2024  08:49   

На Харківщині Сили оборони стримують ворога в районі Вовчанська

Збройні сили України відбивали всі наступи військових рф, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.

війна в україні

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися провести штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Усі атаки виявилися безрезультатними.

Куп’янський напрямок

Кількість бойових зіткнень у цьому районі за добу досягла семи. Окупанти атакували в районах:

  • Колісниківки
  • Загризового
  • Кучерівки
  • Кругляківки
  • Зеленого Гаю

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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