21.11.2024 08:49

На Харківщині Сили оборони стримують ворога в районі Вовчанська

Збройні сили України відбивали всі наступи військових рф, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися провести штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Усі атаки виявилися безрезультатними.

Куп’янський напрямок

Кількість бойових зіткнень у цьому районі за добу досягла семи. Окупанти атакували в районах:

Колісниківки

Загризового

Кучерівки

Кругляківки

Зеленого Гаю

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.