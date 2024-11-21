На Харківщині Сили оборони стримують ворога в районі Вовчанська

Збройні сили України відбивали всі наступи військових рф, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку російські війська чотири рази намагалися провести штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Усі атаки виявилися безрезультатними.
Кількість бойових зіткнень у цьому районі за добу досягла семи. Окупанти атакували в районах:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області внаслідок обстрілів 20 листопада 2024 року постраждали три мирних жителя.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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