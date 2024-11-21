21.11.2024 08:34 Рита Парфенова

Свобода – це щоденна відповідальність: привітання Ігоря Терехова з Днем гідності та свободи

Харківський міський голова Ігор Терехов звертається до харків’ян з нагоди Дня гідності та свободи.



Фото: ХМР

Звернення міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Незламний дух, сила та жага до справедливості - це те, що об’єднує всіх українців. Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи - свято, яке в умовах війни набуло особливого значення.



Ми самовіддано боремося за ці чесноти і на полі бою з агресором, і на міжнародних майданчиках, і в тилу - скрізь, де є можливість. Мужність наших військових і безстрашність цивільних вражає світ, адже витримка та згуртованість українців стали яскравим прикладом того, що таке справжня гідність. Навіть у найскладніші часи наш народ обирає свободу, захищає рідну землю та майбутнє своїх нащадків.



Дякую всім, хто сьогодні боронить нашу країну в будь-який спосіб, за незламність і міць! Нехай сьогоднішнє свято нагадує, що свобода - це щоденна відповідальність. Бажаю усім нам віри в Перемогу та якнайшвидшого настання справедливого миру в Україні!», – йдеться у зверненні Ігоря Терехова.

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Раніше РЕДПОСТ. писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував звернення з нагоди тисячі днів великої війни.