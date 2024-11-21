Свобода – це щоденна відповідальність: привітання Ігоря Терехова з Днем гідності та свободи

Харківський міський голова Ігор Терехов звертається до харків’ян з нагоди Дня гідності та свободи.
Звернення міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.
«Незламний дух, сила та жага до справедливості - це те, що об’єднує всіх українців. Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи - свято, яке в умовах війни набуло особливого значення.
Ми самовіддано боремося за ці чесноти і на полі бою з агресором, і на міжнародних майданчиках, і в тилу - скрізь, де є можливість. Мужність наших військових і безстрашність цивільних вражає світ, адже витримка та згуртованість українців стали яскравим прикладом того, що таке справжня гідність. Навіть у найскладніші часи наш народ обирає свободу, захищає рідну землю та майбутнє своїх нащадків.
Дякую всім, хто сьогодні боронить нашу країну в будь-який спосіб, за незламність і міць! Нехай сьогоднішнє свято нагадує, що свобода - це щоденна відповідальність. Бажаю усім нам віри в Перемогу та якнайшвидшого настання справедливого миру в Україні!», – йдеться у зверненні Ігоря Терехова.
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Раніше РЕДПОСТ. писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов опублікував звернення з нагоди тисячі днів великої війни.
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Час для визначення пріоритетів і наближення до мети. День сприятливий для фінансових вкладень, але не для покупок.
У Харкові день обіцяє бути похмурим і дощовим. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який посилиться до обіду. Увечері дощ зміниться дрібним мокрим снігом.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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