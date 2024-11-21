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21.11.2024  08:06   Рита Парфенова

Руйнації та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 21 листопада

20 листопада , застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники, російські військові спричинили поранення трьох цивільних осіб та пошкодили низку житлових і господарських споруд.


Внаслідок ворожого обстрілу Купʼянська постраждав мирний мешканець
Фото: Прокуратура Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зафіксовані руйнації:

  • с. Чорноглазівка, Богодухівський район (05:15): авіаудар керованою авіаційною бомбою (КАБ). Влучання сталося в полі поблизу села.
  • с. Миронівка, Богодухівський район (05:15): два авіаудари КАБ по відкритій місцевості.
  • с. Сенькове, Куп’янський район (08:32): невідомий тип зброї пошкодив житловий будинок.
  • м. Куп’янськ (12:30): артилерійський обстріл, унаслідок якого пошкоджено житловий будинок та поранено цивільного чоловіка.
  • с. Куп’янськ-Вузловий, Куп’янський район (12:55): невстановлений тип зброї пошкодив господарську будівлю, ще одного цивільного чоловіка поранено.
  • с. Борщова, Харківський район (15:00): артилерійський обстріл пошкодив приватний будинок.
  • с. Високий, Харківський район (15:00): удар дрона-камікадзе типу «Shahed» пошкодив приватні будівлі, постраждала жінка.

Співробітники поліції провели 51 огляд місць подій, зафіксували наслідки атак і розпочали дев’ять кримінальних проваджень за фактами збройної агресії рф.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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