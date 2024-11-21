6 років за ножове поранення: вирок рецидивісту з Харківщини

Рецидивіст з Харківщини отримав срок за ґратами за ножове поранення знайомого під час застілля.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Лозівської окружної прокуратури довели, що 47-річний обвинувачений, раніше неодноразово судимий за подібні злочини, вкотре порушив закон.
Інцидент стався 30 серпня цього року, коли чоловік, будучи у гостях і вживаючи алкоголь, посварився з іншими учасниками застілля. У ході конфлікту він схопив ніж і спочатку вдарив ним опонента в ногу, а потім — в черевну порожнину, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.
Під час судового процесу обвинувачений повністю визнав свою вину.
Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок чоловікові за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Обвинувачений, мешканець селища Краснопавлівка, отримав 6 років позбавлення волі.
Наразі вирок не вступив в силу і триває строк на апеляційне оскарження.
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