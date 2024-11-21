    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 6 років за ножове поранення: вирок рецидивісту з Харківщини
21.11.2024  11:19   Рита Парфенова

6 років за ножове поранення: вирок рецидивісту з Харківщини

Рецидивіст з Харківщини отримав срок за ґратами за ножове поранення знайомого під час застілля.

Новини Харкова: рецидивіст отримав вирок за напад з ножем

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Лозівської окружної прокуратури довели, що 47-річний обвинувачений, раніше неодноразово судимий за подібні злочини, вкотре порушив закон.

Інцидент стався 30 серпня цього року, коли чоловік, будучи у гостях і вживаючи алкоголь, посварився з іншими учасниками застілля. У ході конфлікту він схопив ніж і спочатку вдарив ним опонента в ногу, а потім — в черевну порожнину, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового процесу обвинувачений повністю визнав свою вину.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок чоловікові за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Обвинувачений, мешканець селища Краснопавлівка, отримав 6 років позбавлення волі.

Наразі вирок не вступив в силу і триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє чоловіків, які вчинили умисні вбивства, отримали вироки та відбуватимуть покарання за ґратами.

 

 

Тэги:  ніж, харків, суд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Надзвичайні події У Харкові затримано чоловіка за замах на вбивство товаришів 22.07 Надзвичайні події У Харкові 18-річні юнаки ножем поранили двох перехожих 20.03 Надзвичайні події Вдарив рідного брата ножем: на Харківщині затримали зловмисника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 