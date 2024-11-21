21.11.2024 11:19 Рита Парфенова

6 років за ножове поранення: вирок рецидивісту з Харківщини

Рецидивіст з Харківщини отримав срок за ґратами за ножове поранення знайомого під час застілля.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Лозівської окружної прокуратури довели, що 47-річний обвинувачений, раніше неодноразово судимий за подібні злочини, вкотре порушив закон.

Інцидент стався 30 серпня цього року, коли чоловік, будучи у гостях і вживаючи алкоголь, посварився з іншими учасниками застілля. У ході конфлікту він схопив ніж і спочатку вдарив ним опонента в ногу, а потім — в черевну порожнину, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового процесу обвинувачений повністю визнав свою вину.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок чоловікові за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Обвинувачений, мешканець селища Краснопавлівка, отримав 6 років позбавлення волі.

Наразі вирок не вступив в силу і триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє чоловіків, які вчинили умисні вбивства, отримали вироки та відбуватимуть покарання за ґратами.