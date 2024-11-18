18.11.2024 16:06 Рита Парфенова

Харків презентував підземну школу та інші проекти безпечного простору на міжнародній виставці

Інноваційні проєкти з відновлення Харкова презентовані на міжнародній виставці у Варшаві.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

На виставці-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy 2024», яка відбулася у Варшаві, Харків представив свої амбітні проєкти з відновлення та розвитку.

Тетяна Столяренко, радник Харківського міського голови, презентувала новаторські рішення, серед яких:

перша підземна школа, що викликала великий інтерес серед європейських міст та українських громад;

інвестиційний проєкт Shelter Park – сучасний безпечний простір у районі станції метро «Наукова», розроблений спільно з німецьким архітектурним бюро «Holger Meyer architektur» та харківською компанією «Arte Development».

«Ми показали, що навіть у складних умовах здатні створювати інноваційні рішення для майбутнього наших дітей і міста», – підкреслила Тетяна Столяренко.







Презентація підкреслила готовність Харкова до співпраці з міжнародними партнерами у відбудові міста та створенні безпечного середовища для життя.

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Раніше РЕДПОСТ писав що 16 листопада в Києві було оголошено про передачу Харкову важливого енергетичного обладнання в рамках співпраці між урядом Японії та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.