Харків презентував підземну школу та інші проекти безпечного простору на міжнародній виставці

Інноваційні проєкти з відновлення Харкова презентовані на міжнародній виставці у Варшаві.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
На виставці-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy 2024», яка відбулася у Варшаві, Харків представив свої амбітні проєкти з відновлення та розвитку.
Тетяна Столяренко, радник Харківського міського голови, презентувала новаторські рішення, серед яких:
«Ми показали, що навіть у складних умовах здатні створювати інноваційні рішення для майбутнього наших дітей і міста», – підкреслила Тетяна Столяренко.
Презентація підкреслила готовність Харкова до співпраці з міжнародними партнерами у відбудові міста та створенні безпечного середовища для життя.
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Раніше РЕДПОСТ писав що 16 листопада в Києві було оголошено про передачу Харкову важливого енергетичного обладнання в рамках співпраці між урядом Японії та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
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