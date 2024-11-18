    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків презентував підземну школу та інші проекти безпечного простору на міжнародній виставці
18.11.2024  16:06   Рита Парфенова

Харків презентував підземну школу та інші проекти безпечного простору на міжнародній виставці

Інноваційні проєкти з відновлення Харкова презентовані на міжнародній виставці у Варшаві.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

На виставці-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy 2024», яка відбулася у Варшаві, Харків представив свої амбітні проєкти з відновлення та розвитку.

Тетяна Столяренко, радник Харківського міського голови, презентувала новаторські рішення, серед яких:

  • перша підземна школа, що викликала великий інтерес серед європейських міст та українських громад;
  • інвестиційний проєкт Shelter Park – сучасний безпечний простір у районі станції метро «Наукова», розроблений спільно з німецьким архітектурним бюро «Holger Meyer architektur» та харківською компанією «Arte Development».

«Ми показали, що навіть у складних умовах здатні створювати інноваційні рішення для майбутнього наших дітей і міста», – підкреслила Тетяна Столяренко.

Новини Харкова: першу підземну школу презентували у Варшаві

Презентація підкреслила готовність Харкова до співпраці з міжнародними партнерами у відбудові міста та створенні безпечного середовища для життя.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав що 16 листопада в Києві було оголошено про передачу Харкову важливого енергетичного обладнання в рамках співпраці між урядом Японії та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Тэги:  виставка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Виставки, ярмарки Виставка живопису “В гостях у Рембрандта” проходить у Харкові (фото)   26.10 Виставки, ярмарки Виставка "Містичний Харків" відкрилася у Харкові (фото)   13.10 Виставки, ярмарки Юні художники створили велику картину у харківському метро (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 