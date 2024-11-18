Toloka Talks: у Харкові пройде благодійний вечір на підтримку культури Слобожанщини

Як повідомляє РЕДПОСТ, Фонд громади Харкова «Толока» запрошує всіх охочих на унікальну подію Toloka Talks. Захід поєднує в собі знайомство з культурною спадщиною Слобожанщини та благодійний збір коштів на підтримку унікальної школи гри на цимбалах.

Цимбали – серце слобожанської музики

Цей музичний інструмент є символом української музики, особливо на Слобожанщині. Харківська школа цимбалів, заснована у 1970-х роках, стала значним внеском у культурний розвиток регіону. Попри пошкодження під час війни, музиканти та викладачі продовжують зберігати її традиції.

На події виступить талановитий цимбаліст Михайло Кужба, який зіграє вражаючі твори української, угорської та молдавської музики.

«Культура — це серце нації. Збереження школи гри на цимбалах — це внесок у наше майбутнє та продовження мелодії нашої землі», — зазначила Марія Горбонос, виконавча директорка фонду.

Програма Toloka Talks

Концертна програма: виступи Михайла Кужби (цимбали), Ігоря Чернявського (скрипка) та гурту «Весела банда».

Майстер-клас із гри на цимбалах.

Лекція: «Симфонічний оркестр в одному інструменті».

Благодійний аукціон: збір коштів на нові концертні цимбали.

Фуршет і спілкування.

Деталі події

Дата і час: 21 листопада, початок о 17:00.

21 листопада, початок о 17:00. Місце: буде надіслано після реєстрації.

буде надіслано після реєстрації. Реєстрація та інформація: tolokatalks.kharkiv.ua .

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