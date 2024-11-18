    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харківський тролейбус №27 тимчасово змінює маршрут через ремонт
18.11.2024  17:06   Рита Парфенова

Харківський тролейбус №27 тимчасово змінює маршрут через ремонт

З 10:00 до 15:00 19-20 листопада рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут» буде припинено.


Фото: gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

Новий маршрут тролейбуса №27:

  • У напрямку пл. Конституції:
    Розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції.

  • У зворотному напрямку:
    Пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

Рекомендуємо пасажирам враховувати зміни під час планування поїздок.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів.
Тэги:  тролейбус, рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Дороги та транспорт На важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів 12.11 Дороги та транспорт На Харкові тролейбуси тимчасово змінять маршрути 12 листопада 08.11 Дороги та транспорт 11 листопада тимчасово припинять рух тролейбусів на пр. Ювілейному
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 