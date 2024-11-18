18.11.2024 17:06 Рита Парфенова

Харківський тролейбус №27 тимчасово змінює маршрут через ремонт

З 10:00 до 15:00 19-20 листопада рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут» буде припинено.



Фото: gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

Новий маршрут тролейбуса №27: У напрямку пл. Конституції:

Розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції.

У зворотному напрямку:

Пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби». Рекомендуємо пасажирам враховувати зміни під час планування поїздок. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що на важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів.