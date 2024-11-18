Харківський тролейбус №27 тимчасово змінює маршрут через ремонт

З 10:00 до 15:00 19-20 листопада рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській, на ділянці від пр. Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут» буде припинено.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
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День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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