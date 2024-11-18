Обстріли та штурми: ситуація на Харківському напрямку

Російські війська посилили штурмову активність, застосовуючи авіацію, але наші захисники непохитно тримають рубежі, завдаючи противнику серйозних втрат.
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.
У районі Вовчанська окупанти тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Попри значний тиск, атаки ворога зазнали краху.
Окрім цього, російські війська завдали авіаційного удару по Козачій Лопані, використавши п’ять керованих авіабомб (КАБ). Руйнувань зазнала інфраструктура громади.
На Куп’янщині ворог здійснив сім атак на позиції Сил оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два бої ще тривають.
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