18.11.2024 17:36 Рита Парфенова

Обстріли та штурми: ситуація на Харківському напрямку

Російські війська посилили штурмову активність, застосовуючи авіацію, але наші захисники непохитно тримають рубежі, завдаючи противнику серйозних втрат.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Харківський напрямок: штурми та авіаудари

У районі Вовчанська окупанти тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Попри значний тиск, атаки ворога зазнали краху.

Окрім цього, російські війська завдали авіаційного удару по Козачій Лопані, використавши п’ять керованих авіабомб (КАБ). Руйнувань зазнала інфраструктура громади.

Куп’янський напрямок: атаки тривають

На Куп’янщині ворог здійснив сім атак на позиції Сил оборони в районах Кругляківки та Лозового. Два бої ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі показали наслідки обстрілів Харківщини.