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18.11.2024  18:13   Рита Парфенова

Трамвай №8 у Харкові тимчасово змінить маршрут: подробиці

У Харкові 19 листопада трамвай №8 буде курсувати за зміненим маршрутом через плановий ремонт трамвайної колії.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, рух електротрнаспорту буде призупинений з 9:00 до 16:00 на пр. Байрона та вул. Морозова. Рух на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Мухачова».

Замість звичного маршруту, трамвай №8 слідуватиме таким чином:
розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

Це тимчасова зміна, спричинена необхідністю проведення ремонтних робіт на трамвайній колії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19-20 листопада рух тролейбусів на вул. Дудинської та вул. Холодногірській буде припинено.

 

Тэги:  рух, трамвай, харків
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