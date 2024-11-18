18.11.2024 18:33 Рита Парфенова

Ігор Терехов висловив вдячність волонтерам Харкова за їхню невтомну роботу в умовах війни

Важливість волонтерського руху та підтримку волонтерських організацій міський голова Харкова Ігор Терехов обговорив на зустрічі зі студентами вищих навчальних закладів міста



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, під час зустрічі, міський голова підкреслив неоціненний внесок волонтерів, які, попри постійні ворожі атаки, продовжують свою роботу, підтримуючи життєдіяльність міста.



Ігор Терехов висловив глибоку вдячність усім харків’янам, які долучаються до волонтерської діяльності.

«Після кожного обстрілу, і вночі, і вдень, волонтери приїжджають на місця «прильотів» разом з усіма відповідними службами для усунення наслідків. Вони допомагають закривати контури будинків, годують людей, які залишилися без нічого. У всіх різний емоційний стан у таких стресових ситуаціях. Тому потрібно не залишати постраждалих сам на сам з бідою. Завдяки волонтерам нам вдається підтримувати всіх, хто цього потребує», - зазначив міський голова.



Окрім того, Ігор Терехов акцентував на тому, що міська влада активно підтримує волонтерські організації, надаючи їм приміщення та встановлюючи пільги на оплату комунальних послуг. Це допомагає волонтерам працювати ефективніше, забезпечуючи харків'ян всім необхідним у цей складний час.

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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.