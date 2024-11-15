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15.11.2024  18:43   Дмитро Колонєй

На важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів

Як та чому зміниться рух тролейбусів розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


На важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів
Як повідомляє РЕДПОСТ, через ремонт контактної мережі 18 листопада 2024 року з 10:00 до 15:00  буде припинений рух тролейбусів на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.
 
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
 

Тролейбус №19:

  • розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло  «Ст. м. «Турбоатом»;
 

Тролейбус №31:

  • розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
 

Тролейбус №35

  • (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова -  розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
  • (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
 

Тролейбус №57:

  • розворотне коло «Парк «Зустріч» - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
 

Тролейбус  №20:

  • не курсує.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові змінить шлях курсування трамвай на Москалівці.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, тролейбус
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