15.11.2024 18:43 Дмитро Колонєй
На важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів
Як та чому зміниться рух тролейбусів розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
На важливій магістралі Харкова припинять рух п'яти тролейбусів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, через ремонт контактної мережі 18 листопада 2024 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух тролейбусів на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
Тролейбус №19:
-
розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
Тролейбус №31:
-
розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
Тролейбус №35
-
(частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Льва Ландау - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
-
(частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» - вул. Гвардійців-Широнінців - пр. Ювілейний - розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
Тролейбус №57:
-
розворотне коло «Парк «Зустріч» - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
Тролейбус №20:
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