17.11.2024 21:52 Рита Парфенова

Харківські медики повернули до життя пацієнтку після клінічної смерті

17 листопада бригада швидкої допомоги в Харкові врятувала 50-річну жінку, яка пережила клінічну смерть через раптову зупинку кровообігу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Виклик надійшов до екстреної служби об 11:40. Команда 710 у складі лікарки Ірини Кулієвої, медичного брата Івана Макоєдова та водія Всеволода Тарасенка негайно прибула на місце. Злагоджена реанімація дала позитивний результат — жінка знову почала дихати.

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