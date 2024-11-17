    
Главная Новини Харкова Медицина Харківські медики повернули до життя пацієнтку після клінічної смерті
17.11.2024  21:52   Рита Парфенова

Харківські медики повернули до життя пацієнтку після клінічної смерті

17 листопада бригада швидкої допомоги в Харкові врятувала 50-річну жінку, яка пережила клінічну смерть через раптову зупинку кровообігу.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Виклик надійшов до екстреної служби об 11:40. Команда 710 у складі лікарки Ірини Кулієвої, медичного брата Івана Макоєдова та водія Всеволода Тарасенка негайно прибула на місце. Злагоджена реанімація дала позитивний результат — жінка знову почала дихати.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, шо медики Харківщини успішно провели реанімаційні заходи та врятували людське життя.
Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Медицина Понад 1200 захисників на Харківщині скористалися безоплатним зубопротезуванням 13.11 Медицина Медики Харкова вивели з клінічної смерті жінку, яка отруїлася 12.11 Медицина Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 