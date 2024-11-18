18.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря: вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.

якщо цього дня часто міняється погода, майбутня зима теж буде дуже мінливою;

сильний вітер пророкує хуртовини взимку;

навколо місяця світло – до снігопаду;

завірюха за вікном – на Масницю буде багато снігу;

побачити комара чи муху – до відлиги.