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18.11.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря: вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать.
Синиці та галки літають по двору – до снігопаду.
Небо затягло хмарами – до потепління.
Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою.
Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.

якщо цього дня часто міняється погода, майбутня зима теж буде дуже мінливою;
сильний вітер пророкує хуртовини взимку;
навколо місяця світло – до снігопаду;
завірюха за вікном – на Масницю буде багато снігу;
побачити комара чи муху – до відлиги.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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