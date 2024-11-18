Прогноз погоди у Харкові на 18 листопада

У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
якщо цього дня часто міняється погода, майбутня зима теж буде дуже мінливою;
сильний вітер пророкує хуртовини взимку;
навколо місяця світло – до снігопаду;
завірюха за вікном – на Масницю буде багато снігу;
побачити комара чи муху – до відлиги.
День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: